Вирусолог предостерег от купания в проруби сразу после прививки

Окунаться в прорубь можно примерно через четыре дня после вакцинации от коронавируса. Об этом «Звезде» в преддверии крещенских купаний рассказал вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

«В день прививки нельзя, а через четыре дня можно спокойно. Прививка - это встряска некая», - сказал он.

В среду, 19 января, православные отмечают один из важнейших христианских праздников - Крещение Господне или Богоявление. По народной традиции в этот праздник принято совершать крещенские купания - окунаться в ледяную прорубь.