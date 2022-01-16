Вирусолог предостерег от купания в проруби сразу после прививки
По словам специалиста, между вакцинацией и купанием должно пройти несколько дней.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Dmitry Chasovitin, GlobalLookPress
Окунаться в прорубь можно примерно через четыре дня после вакцинации от коронавируса. Об этом «Звезде» в преддверии крещенских купаний рассказал вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский.
«В день прививки нельзя, а через четыре дня можно спокойно. Прививка - это встряска некая», - сказал он.
В среду, 19 января, православные отмечают один из важнейших христианских праздников - Крещение Господне или Богоявление. По народной традиции в этот праздник принято совершать крещенские купания - окунаться в ледяную прорубь.