Врач-терапевт составил антиковидное меню

Чтобы укрепить иммунитет и уменьшить риски заболеть «омикроном» необходимо правильно питаться. Об этом рассказал терапевт Видновской районной клинической больницы Тимур Асанов. По словам специалиста, в таком меню обязательно должны быть рыба, говядина, печень, яйца, которые уменьшают воспалительную реакцию в легких.

Источником необходимых для здоровья жирных кислот являются грецкие орехи, миндаль и тыквенные семечки, напомнил доктор в интервью ОСН. Активируют защитные функции организма и кисломолочные продукты с пробиотиками. Свойствами усиливать иммунную систему при сопротивляемости вирусам обладают имбирь, чеснок, ягоды, картошка, овощи и специи, добавил Асанов. Он также призвал пить как можно больше воды.

Во время заболевания стоит отказаться от употребления алкоголя, колбасы, кофе, шоколада, ведущих к угнетению иммунной системы. Чай с бергамотом и виноград помогут избежать цитокинового шторма, добавил Асанов.

Он также посоветовал для укрепления иммунитета больше времени проводить на свежем воздухе, гулять и закаляться.