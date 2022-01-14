Мурашко рассказал о первых симптомах нового штамма «омикрон»
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
|
Мурашко рассказал о первых симптомах нового штамма «омикрон»
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
|
Картина дня
17:02 Армия
Миротворческий контингент Киргизии вернулся домой после операции ОДКБ в Казахстане
16:09 В стране и мире
ФСБ опубликовала видео спецоперации по нейтрализации хакерской группировки REvil
15:23 В стране и мире
Путин назначил Бориса Грызлова послом в Белоруссии
15:03 В стране и мире
Янукович подал иск против Рады
07:39 В стране и мире
«Бойтесь и ждите худшего»: на сайте Минобрнауки Украины появились угрозы гражданам страны
Популярное
Сломал снеговика и был наказан: что известно о побеге ребенка из детсада в Подмосковье
Снова жив: в Манеже в интерактивной форме расскажут о жизни Виктора Цоя
Опубликованы кадры первого полета изготовленного с нуля стратегического ракетоносца Ту-160М
Врач назвал способ восстановления печени после праздников
Отец девятилетней студентки МГУ Тепляковой попросил педагогов о «неофициальном» экзамене
Спасенный в тундре: потерявшийся на Ямале рассказал, как ему удалось выжить в 40-градусный мороз