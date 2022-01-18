В больнице в Алма-Ате рассказали, как врачи и пациенты пережили в осаде три дня во время беспорядков

Участники беспорядков, которые проходили в начале января в Казахстане, взяли в осаду Городскую клиническую больницу № 7 на юго-западе Алма-Аты. Об этом рассказал главный врач медицинского учреждения Манас Рамазанов в интервью «360», рано утром 6 января дорогу машинам перекрыли неизвестные люди. Они били дубинками по капотам и требовали остановиться. Медики добирались на работу окольными путями, стараясь не попадаться на глаза толпе. Сам главврач перелез через забор, чтобы попасть на рабочее место.

Рамазанов добавил, что вооруженные люди создали своеобразный блокпост у больницы, заблокировав баррикадами из покрышек и деревянных паллетов движение по трассе Алма-Ата — Бишкек.

Главврач принял решение распустить часть персонала и отпустить домой пациентов, чье состояние не вызывало опасение - на лечении остались около 500 пациентов. Из персонала в отделениях присутствовали по одной медсестре, по одной санитарке и лечащие врачи. В приемном покое дежурила служба безопасности, а также хирурги, травматологи и нейрохирурги.

По словам Рамазанова, в больнице отменили все плановые операции, оставили только экстренные и отложенные операции, также бригады скорой помощи продолжали привозить пострадавших в беспорядках.

По словам медика, атмосфера в больнице была очень напряженной на протяжении этих трех дней, потому что сотрудники не знали, чего ждать от окруживших их протестующих. Ночью раздавались автоматные очереди, периодически вооруженные люди заходили в приемный покой. Сам главврач допустил, что погромщики планировали использовать больницу в качестве плацдарма, а персонал и больных – взять в заложники. К счастью, его прогнозы не сбылись, и ситуация разрешилась 8 января, отметил Рамазанов.