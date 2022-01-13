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Завершение миссии: как происходит возвращение миротворцев ОДКБ после операции в Казахстане

Валентин Гвоздев
18:18 13.01.2022
Российские десантники из состава миротворческих сил ОДКБ начали покидать Казахстан. Первые подразделения вылетели в пункт постоянной дислокации - Ивановскую область.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Миссия объединенного миротворческого контингента в Казахстане завершена, подразделения стран ОДКБ, принимавшие в ней участие, возвращаются в места постоянной дислокации. Основная нагрузка по перевозке военнослужащих вновь легла на плечи летчиков российской военно-транспортной авиации.

Для возвращения миротворцев потребуется порядка 110 бортов ВТА. Десантники, чья миссия подошла к концу, приступили к подготовке техники и вооружения к погрузке.

Костромские десантники передали под охрану казахстанской стороне ТЭЦ-3. Теперь на выставленных ими постах находятся местные силовики. Миротворцы сообщили обо всех обнаруженных уязвимых местах по периметру предприятия.

Возвращение миротворческого контингента осуществляется поэтапно. По мере того, как охраняемые миротворцами объекты переходят под контроль казахстанских органов правопорядка.

Переброска в Казахстан людей вместе с боевой техникой заняла всего три дня. Масштабная операция по возвращению миротворцев также продлится недолго - не более недели.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Игорь Крондо

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