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Инфекционисты оценили риск возникновения бронхита у детей при «омикроне»

Марина Крижановская
00:53 18.01.2022
Сообщается, что все чаще у детей выявляются круп, бронхиолит и обструктивный бронхит.
Инфекционисты оценили риск возникновения бронхита у детей при «омикроне»
© Фото: Frank Hoermann SVEN SIMON Globallookpress
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Руководитель детского инфекционного отделения МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского Елена Мескина сообщила, что у детей стал регистрироваться бронхиолит и обструктивный бронхит, а также круп - синдром, при котором дети издают лающий кашель и их дыхание затруднено в результате воспаления в гортани в результате заболевания коронавирусом.

Специалист добавила, что пока нет ясности, какой штамм коронавирусной инфекции оказывает большее воздействие. Но, по ее словам, однозначно, «омикрон» заразнее.

«Говорить о том, что "омикрон" тяжелее протекает, чем "дельта", не получается. Просто он более заразный, и гораздо больше случаев регистрируется. Учитывая это, доля детей раннего возраста, в том числе до 5-6 лет, увеличивается. Теперь дети болеют чаще», - приводит РБК слова Мескиной.

Другой инфекционист - Евгений Тимаков - сообщил, что пока преждевременно давать оценку воздействия нового штамма на бронхи. Он также считает, что преждевременно говорить и об осложнениях, вызываемых омикрон-штаммом.

«Согласно имеющимся данным, "омикрон" вызывает не только поражение бронхолегочной системы, но и поражение желудочно-кишечного тракта. Очень много обструктивных бронхитов у детей, причем кашель может сохраняться полтора месяца и больше. Головные боли могут быть, головокружение, усталость, вялость», - рассказал инфекционист Тимаков.

Ранее сообщалось, что среди симптомов «омикрона» чаще встречаются слабость и головные боли, в отличие от «дельты». Обоняние и вкус пропадают реже. Течение заболевания у человека напоминает простуду, однако врачи все же рекомендуют не надеяться, что болезнь будет протекать легко. Также упоминалось, что в ближайшее время в России будет расти число случаев инфицирования людей из-за распространения штамма «омикрон». 

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