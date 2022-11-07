Дома сербов в Косово забросали бутылками с зажигательной смесью

Конфликт между Белградом и Приштиной обостряется, ночью дома проживающих в Косово сербов забросали бутылками с зажигательной смесью.

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Ситуация в непризнанном Косово обостряется. Ночью 7 ноября дома сербов забросали бутылками с зажигательной смесью. Это связано с недавним решением Приштины штрафовать живущих в регионе сербов за сербские автомобильные номера.

Согласно решению властей, водителям автомобилей с сербскими номерами будут выдавать предупреждения, а с 21 ноября их начнут штрафовать на сумму 150 евро. С 21 января владельцам таких автомобилей будут выдавать временные номера, а после этого машины начнут изымать как не имеющие регистрации.

Обстановка в Косово после запрета сербских номеров накалилась. Президент Сербии Александр Вучич назвал изменения «почти тектоническим сдвигом». Многие сербы вышли из состава косовского правительства, сложили полномочия чиновники и судьи. Сербские полицейские отказались штрафовать соотечественников и объявили о массовом увольнении.

На севере Косово прошла акция протеста. Она стала самой массовой за последние 20 лет.