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Косовские сербы ушли из правительства и полиции Косово

Сергей Лебедев
17:17 05.11.2022
Люди недовольны запретом сербских номеров в самопровозглашенной республике.
Косовские сербы ушли из правительства и полиции Косово
© Фото: vestniksrb, Telegram
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Представители косовских сербов выходят из всех структур самопровозглашенной республики. Об этом заявил глава партии «Сербский список» Горан Ракич. Данное решение было принято в ходе собрания в городе Звенач, на котором присутствовали местные политики и жители.

«Представители сербов в Косово и Метохии выходят из парламента самопровозглашенного Косово, правительства и всех приштинских структур, а также прекращают участие в работе полиции и правосудия», - заявил Горан Ракич.

Сам он подал в отставку с поста члена правительства Косово. А его однопартийцы вышли из парламента самопровозглашенной республики. Кроме того, сербы отказались от службы в косовской полиции.

Напомним, обстановка в регионе обострилась после того, как косовары с 1 ноября начали применять решение о запрете сербских автомобильных номеров. Водителям зарегистрированных в Косово и Метохии автомобилей с выданными властями Сербии номерами начнут выдавать предупреждения, а затем будут их штрафовать.

С 1 по 20 ноября нарушителей будет ждать выговор, а с 21 ноября по 21 января - штраф в размере 150 евро. С 21 января по 21 апреля будут выдаваться временные номера для использования их поверх запрещенных, а после истечения этого срока машины будут изымать как не имеющие регистрации. 

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