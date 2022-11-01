Власти Косово с 1 ноября начнут наказывать водителей с сербскими номерами

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Новые меры по регистрации автомобилей с 1 ноября вступают в силу в самопровозглашенной Республике Косово. Водителям зарегистрированных в Косово и Метохии автомобилей с выданными властями Сербии номерами начнут выдавать предупреждения, а затем будут их штрафовать.

Так, с 1 по 20 ноября нарушителей будет ждать выговор, а с 21 ноября по 21 января - штраф в размере 150 евро. С 21 января по 21 апреля будут выдаваться временные номера для использования их поверх запрещенных, а после истечения этого срока машины будут изымать как не имеющие регистрации.

Как сообщает сербский телерадиоканал РТС, в Белграде уже заявили, что выполнять новые правила не намерены, такого же мнения придерживаются и проживающие в Косово сербы. В Европейской комиссии утверждают, что решения косовских властей не соответствуют ранее достигнутым договоренностям.

Приштина уже не первый месяц пытается принудить проживающих в крае сербов заменить личные документы и автомобильные номера на косовские, что вызывает напряженность между местными властями, сербами и Белградом. Власти Сербии считают, что действия непризнанной республики не должны ущемлять сербов и противоречить резолюции 1244 Совбеза ООН, согласно которой каждый серб с севера Косово и Метохии должен иметь право въезжать и выезжать на территорию с сербскими документами.