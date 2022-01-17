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Десантники 45-ой бригады ВДВ прибыли на аэродром Чкаловский из Казахстана

06:50 17.01.2022
Наряду с военнослужащими 45-ой бригады домой уже отправились и десантники из Ульяновска.
Десантники 45-ой бригады ВДВ прибыли на аэродром Чкаловский из Казахстана
© Фото: Минобороны РФ
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На подмосковный аэродром Чкаловский прибыли самолеты с бойцами ВДВ, которые выполнили задачи в Казахстане. РФ практически завершила операцию по возвращению миротворцев ОДКБ, и военнослужащие 45 бригады спецназа ВДВ из Кубинки покинули республику одними из последних. Вместе с ними домой отправились десантники из Ульяновска.

Российский контингент ОДКБ насчитывал около двух тысяч человек и был самым многочисленным. Бойцы ВДВ охраняли стратегически важные и социально значимые объекты в Алма-Ате и области.

Так, 31-ая бригада отвечала за безопасность аэропорта, который и стал главным хабом по переброске сил ОДКБ. А бойцы 45-ой бригады спецназа работали в самой южной столице Казахстана - им поручили охрану главного офиса крупнейшего оператора связи в центре города. Теперь все эти объекты переданы местным правоохранителям, и военнослужащие, успешно выполнив задачу, бортами ВКС возвращаются на Родину.

Как ранее докладывал президенту Сергей Шойгу, операция по возвращению всех российских миротворцев должна завершиться 19 января.

Материал подготовили: Алексей Гвоздев, Алиса Кононенко, Кирилл Ховрин.

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