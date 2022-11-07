Байден чуть не упал со сцены во время выступления

Он говорил о снижении стоимости рецептурных лекарств для пожилых людей, но в какой-то момент президент США наступил на какой-то предмет на сцене и едва не потерял равновесие.

© Фото: Saquan Stimpson, Keystone Press Agency, Globallookpress

В западной прессе активно обсуждают выступление американского главы Джо Байдена, во время которого тот чуть не упал со сцены.

Издание Daily Mail пишет, что в то время Байден обсуждал снижение годовой стоимости рецептурных лекарств для пожилых людей с губернатором Нью-Йорка Кэти Хоукул. После того, как он чуть не упал, Байден прокомментировал произошедшее.

«Ой, наступил на… хм… она черная. В любом случае», - сказал президент США.

На опубликованных британской газетой кадрах видно, как, активно расхаживая по сцене Байден, рассказывает о снижении стоимости рецептурных лекарств для пожилых людей. Однако в какой-то момент американский президент наступает на какой-то предмет на сцене. После этого он едва не теряет равновесие.

Немногим ранее жители США призвали к импичменту Байдена из-за его «сумасшествия». В частности, тот заявлял, что готов применить свой дробовик против рецессии в американской экономике.

Чуть ранее во время предвыборного выступления Байден оскорбил протестующих. Он назвал идиотами протестующих с плакатами, критикующими социализм, во время выступления в штате Иллинойс.