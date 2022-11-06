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Байден оскорбил протестующих во время предвыборного выступления

Анна Касаткина
06:42 06.11.2022
Президент США нелестно отозвался об умственных способностях людей с плакатами.
Байден оскорбил протестующих во время предвыборного выступления
© Фото: Saquan Stimpson Keystone Press Agency globallookpress
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Президент США Джо Байден обозвал идиотами протестующих с плакатами, критикующими социализм, во время выступления в штате Иллинойс. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В городе Джолиет у места агитационного выступления в преддверии промежуточных выборов в конгресс Байдена ждала толпа протестующих с плакатами, на которых, в том числе, было написано «Социализм — отстой».

«Мне понравились эти плакаты, когда я пришел: социализм... Какие идиоты. Никто никогда не сомневается, что я имею в виду то, что говорю. Иногда, конечно, я говорю все, что имею в виду», — сказал президент.

Байден также заявил, что победа республиканцев на выборах приведет к потере американцами социального обеспечения и медицинской помощи. Он отметил, что до выборов осталось три дня, и призвал голосовать всех, а также агитировать прийти на выборы своих знакомых.

Ранее Байден раскритиковал своего предшественника на посту президента, республиканца Дональда Трампа. По словам действующего президента, экономика была «в руинах», когда он занял свой пост.

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