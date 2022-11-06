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Американцы призвали к импичменту Байдена из-за его «сумасшествия»

Анна Касаткина
08:08 06.11.2022
Президент США заявил, что готов применить свой дробовик против рецессии в американской экономике.
Американцы призвали к импичменту Байдена из-за его «сумасшествия»
© Фото: Chris Kleponis - CNP, ConsolidatedNewsPhotos, GlobalLookPress
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Читатели издания New York Post посчитали, что президенту США Джо Байдена следует объявить импичмент после его шутки про дробовик. Яростные комментарии появились под материалом о речи американского лидера в Сан-Диего.

Байден заявил, что готов применить свой дробовик против рецессии в американской экономике. Многие читатели признались, что совсем перестали понимать президента.

«Байдену следует объявить импичмент: его речь стала слишком опасной. Он понятия не имеет, что говорит», — написал один из пользователей.
Второй читатель отметил, что у президента «не все дома» и его нужно посадить под замок, чтобы он не пугал людей. Другой отметил, что Байдена уже можно официально признать сумасшедшим.

«Отправьте его уже на пенсию, пока он реально кого-нибудь не застрелил», — призвал еще один пользователь.
Следующий комментатор назвал «безрассудным» расходы Байдена на Украину и противостояние с Россией, подчеркнув, что импичмент президент — единственный выход из этой ситуации.

Ранее Байден во время предвыборного выступления в штате Иллинойс оскорбил протестующих. Несогласных с его политикой президент посчитал идиотами.

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