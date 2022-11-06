Американцы призвали к импичменту Байдена из-за его «сумасшествия»

© Фото: Chris Kleponis - CNP, ConsolidatedNewsPhotos, GlobalLookPress

Читатели издания New York Post посчитали, что президенту США Джо Байдена следует объявить импичмент после его шутки про дробовик. Яростные комментарии появились под материалом о речи американского лидера в Сан-Диего.

Байден заявил, что готов применить свой дробовик против рецессии в американской экономике. Многие читатели признались, что совсем перестали понимать президента.

«Байдену следует объявить импичмент: его речь стала слишком опасной. Он понятия не имеет, что говорит», — написал один из пользователей.

Второй читатель отметил, что у президента «не все дома» и его нужно посадить под замок, чтобы он не пугал людей. Другой отметил, что Байдена уже можно официально признать сумасшедшим.

«Отправьте его уже на пенсию, пока он реально кого-нибудь не застрелил», — призвал еще один пользователь.

Следующий комментатор назвал «безрассудным» расходы Байдена на Украину и противостояние с Россией, подчеркнув, что импичмент президент — единственный выход из этой ситуации.

Ранее Байден во время предвыборного выступления в штате Иллинойс оскорбил протестующих. Несогласных с его политикой президент посчитал идиотами.