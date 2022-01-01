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Саудовская Аравия разрешила въезд привитым «Спутником V» гражданам РФ

Виктория Ивашечкина
07:34 01.01.2022
Новые правила в стране начали действовать с 1 января 2022 года.
Саудовская Аравия разрешила въезд привитым «Спутником V» гражданам РФ
© Фото: GLady, Pixabay
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С 1 января 2022 года Саудовская Аравия разрешила въезд людям, вакцинированным российским препаратом от коронавируса «Спутник V».

Саудовская Аравия стала еще одним государством, которое одобрило вакцину российского производства.. Прежде власти данной страны требовали от паломников наличие прививки от коронавируса, зарегистрированной Всемирной организацией здравоохранения, передает ТАСС.

В ноябре прошлого года привитым «Спутником V» россиянам и гражданам других стран разрешили въезд в Израиль.

Министр туризма страны Константин Развозов сообщил, чтобы въехать в Израиль со «Спутником V» нужно соблюсти несколько условий. Первое - не посещать «красные» страны за последние 14 дней. Второе - сдать серологический тест и находиться на карантине, пока не придут его результаты. Третье - привиться не ранее, чем за полгода до поездки. 

При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не одобрила российскую вакцину «Спутник V».

Несколькими днями ранее представитель ВОЗ Маргарет Харрис объяснила причину задержки процесса признания вакцины «Спутник V». По ее словам, она заключается в проверке технологических процессов, которая занимает много времени.

Харрис напомнила, что для включения в реестр средств для использования при чрезвычайных ситуациях необходимо документальное подтверждение безопасности и эффективности препарата и документация по технологии производства.

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