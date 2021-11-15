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Привитым «Спутником V» разрешили въезд в Израиль

Иван Линдеманн
00:44 15.11.2021
Вакцинироваться стоит не ранее, чем за полгода до путешествия.
Привитым «Спутником V» разрешили въезд в Израиль
© Фото: pexels.com
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Россияне и граждане других государств, привитые «Спутником V», с 15 ноября смогут въехать в Израиль. Об этом еще в конце октября сообщил министр туризма страны Константин Развозов.  Однако если бы РФ попала в список «красных» стран, принятие решения бы отложили. Судя по данным на вечер воскресенья, 14 ноября, России в данном перечне нет.

Чтобы въехать в Израиль со «Спутником V», нужно соблюсти несколько условий. Первое - не посещать «красные» страны за последние 14 дней. Второе - сдать серологический тест и находиться на карантине, пока не придут его результаты. Третье - привиться не ранее, чем за полгода до поездки.

На прошлой неделе в Сан-Марино заявили, что готовы делать бустерную дозу «Спутником Лайт». Медицинский журнал The Lancet опубликовал новую статью Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Н.Ф. Гамалеи о безопасности однокомпонентной вакцины от COVID-19.

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