В ВОЗ назвали причину задержки признания вакцины «Спутник V»

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис объяснила в беседе с RT причину задержки процесса признания вакцины «Спутник V». По ее словам, она заключается в проверке технологических процессов, которая занимает много времени.

Харрис напомнила, что для включения в реестр средств для использования при чрезвычайных ситуациях необходимо документальное подтверждение безопасности и эффективности препарата и документация по технологии производства.

Именно проверка технологических процессов, по ее словам, требует много времени, так как необходимо выяснить все подобности, провести инспекцию и выполнить другие процедуры.

«Этой же процедуре следуют другие регуляторы. Так что это может стать причиной задержек», - уточнила Харрис.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия еще не предоставила ВОЗ всю необходимую информацию для сертификации препарата «Спутник V». В то же время он отметил, что работа в этом направлении продолжается, и в Кремле рассчитывают на положительный результат.