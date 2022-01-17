СМИ: судье стало плохо на заседании по делу Порошенко

По данным СМИ, судье Алексею Соколову, рассматривающему вопрос о мере пресечения бывшему президенту Украины Петру Порошенко, стало плохо во время заседания Печерского районного суда. Отмечается, что Соколову вызвали бригаду скорой помощи.

Об этом сообщает украинский «24 канал» со ссылкой на свою журналистку, которая находится в здании суда. Напомним, что в МВД Украины сообщили о нахождении Петра Порошенко во внутригосударственном розыске по инициативе Службы безопасности государства. Экс-лидер Украины, согласно информации МВД, исчез 24 декабря 2021 года.

Ранее украинский политолог Александр Семченко в беседе со «Звездой» выразил мнение, что Порошенко не грозит уголовное дело. По его словам, по сути, в нем нет даже нормально сформулированного обвинения.