Адвокат Жорин допустил возможность инсценировки ограбления вдовы Градского

Адвокат Сергей Жорин в беседе со «Звездой» выдвинул версию, что ограбление вдовы музыканта Александра Градского - Марины Коташенко - могло быть инсценировано. По мнению правозащитника, на это указывает большой временной разрыв между ограблением и обращением в полицию.

«Обстоятельства произошедшего ограбления вызывают очень много вопросов у специалистов. Насколько мне известно, полицейские также рассматривают версию инсценировки. И на то есть объективные причины. В частности - время обращения в правоохранительные органы. Насколько известно из СМИ, ограбление произошло в 13 часов, в полицию потерпевшая обратилась только спустя семь часов. Это вызывает много вопросов, поскольку большая часть таких преступлений раскрывается по горячим следам», - рассказал Жорин.

Адвокат подчеркнул, что время обращения не является стопроцентным доказательством версии об инсценировке. Жорин также рассказал, что у семьи Градского скоро начнется вступление в наследство и некоторые недобросовестные родственники в таких случаях могут прибегать к крайним мерам, чтобы уменьшить «наследственную массу».

«Если действительно имела место инсценировка, то на мой взгляд это довольно глупо, поскольку это все быстро вскроется. На сегодняшний день имеется большое количество средств, в том числе и технических, которые позволят установить - говорит вдова правду или нет. Если имело место ограбление, то здесь очевидны обстоятельства, что преступники действовали по наводке. Очевидно, они были уверены, что в доме покойного Градского имеется большая сумма денег. Это ограничивает круг лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления. Лично у меня нет сомнений, что это преступление будет раскрыто в ближайшие сроки», - заключил адвокат.

Ранее в прессе раскрыли подробности разбойного нападения на Марину Коташенко. По данным СМИ, после остановки транспортного средства к женщине в автомобиль подсели трое неизвестных с оружием, после чего заставили ее вернуться домой. Там злоумышленники забрали принадлежащие Коташенко 100 миллионов рублей.