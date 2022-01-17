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Адвокат Жорин допустил возможность инсценировки ограбления вдовы Градского

Алексей Курильченко
17:03 17.01.2022
По мнению Сергея Жорина, инсценировка могла быть организована на фоне начала распределения наследства Градского.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости
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Адвокат Сергей Жорин в беседе со «Звездой» выдвинул версию, что ограбление вдовы музыканта Александра Градского - Марины Коташенко - могло быть инсценировано. По мнению правозащитника, на это указывает большой временной разрыв между ограблением и обращением в полицию.

«Обстоятельства произошедшего ограбления вызывают очень много вопросов у специалистов. Насколько мне известно, полицейские также рассматривают версию инсценировки. И на то есть объективные причины. В частности - время обращения в правоохранительные органы. Насколько известно из СМИ, ограбление произошло в 13 часов, в полицию потерпевшая обратилась только спустя семь часов. Это вызывает много вопросов, поскольку большая часть таких преступлений раскрывается по горячим следам», - рассказал Жорин.

Адвокат подчеркнул, что время обращения не является стопроцентным доказательством версии об инсценировке. Жорин также рассказал, что у семьи Градского скоро начнется вступление в наследство и некоторые недобросовестные родственники в таких случаях могут прибегать к крайним мерам, чтобы уменьшить «наследственную массу».

«Если действительно имела место инсценировка, то на мой взгляд это довольно глупо, поскольку это все быстро вскроется. На сегодняшний день имеется большое количество средств, в том числе и технических, которые позволят установить - говорит вдова правду или нет. Если имело место ограбление, то здесь очевидны обстоятельства, что преступники действовали по наводке. Очевидно, они были уверены, что в доме покойного Градского имеется большая сумма денег. Это ограничивает круг лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления. Лично у меня нет сомнений, что это преступление будет раскрыто в ближайшие сроки», - заключил адвокат.

Ранее в прессе раскрыли подробности разбойного нападения на Марину Коташенко. По данным СМИ, после остановки транспортного средства к женщине в автомобиль подсели трое неизвестных с оружием, после чего заставили ее вернуться домой. Там злоумышленники забрали принадлежащие Коташенко 100 миллионов рублей.

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