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Охранник объяснил, почему машина с грабителями легко проехала к дому вдовы Градского

Елизавета Потейчук
15:33 17.01.2022
По словам мужчины, заглянуть в автомобиль ему не удалось, поэтому допустил, что внутри него могли спрятаться злоумышленники.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Сотрудник охраны жилого комплекса, где проживает вдова российского артиста Александра Градского Марина Коташенко, в беседе со «Звездой» рассказал, почему на территорию комплекса удалось проехать автомобилю с грабителями. По его словам, ничего подозрительного он не заметил, а саму машину намеренно не разглядывал. Охранник также не исключил, что грабители могли спрятаться в автомобиле.

«Она одна вообще была в машине. Заезжала, выезжала тоже сама», - говорит мужчина.

Напомним, что ранее в прессе раскрыли подробности разбойного нападения на Марину Коташенко. По данным СМИ, после остановки транспортного средства к женщине в автомобиль подсели трое неизвестных с оружием, после чего заставили ее вернуться домой. Там злоумышленники забрали принадлежащие Коташенко деньги. У женщины похитили 100 миллионов рублей, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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