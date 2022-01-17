Охранник объяснил, почему машина с грабителями легко проехала к дому вдовы Градского

Сотрудник охраны жилого комплекса, где проживает вдова российского артиста Александра Градского Марина Коташенко, в беседе со «Звездой» рассказал, почему на территорию комплекса удалось проехать автомобилю с грабителями. По его словам, ничего подозрительного он не заметил, а саму машину намеренно не разглядывал. Охранник также не исключил, что грабители могли спрятаться в автомобиле.

«Она одна вообще была в машине. Заезжала, выезжала тоже сама», - говорит мужчина.

Напомним, что ранее в прессе раскрыли подробности разбойного нападения на Марину Коташенко. По данным СМИ, после остановки транспортного средства к женщине в автомобиль подсели трое неизвестных с оружием, после чего заставили ее вернуться домой. Там злоумышленники забрали принадлежащие Коташенко деньги. У женщины похитили 100 миллионов рублей, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.