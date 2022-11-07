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Генпрокурор РФ подписал приказы об основании прокуратур присоединенных областей России

Игнат Далакян
18:46 07.11.2022
Игорь Краснов подписал приказы об основании прокуратур ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей России.
Генпрокурор РФ подписал приказы об основании прокуратур присоединенных областей России
© Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ, РИА Новости
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Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов подписал приказы об образовании прокуратур Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов подписал приказы об образовании в системе прокуратуры России прокуратур Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей с целью организации надлежащего прокурорского надзора в образованных субъектах Российской Федерации», - передает РИА Новости сообщение пресс-службы ведомства.

Уточняется, что приказ предусматривает формирование аппаратов прокуратур указанных регионов, а также подчиненных им прокуратур городов, районов и приравненных к ним иных территориальных и специализированных прокуратур.

Сообщается, что реализацией мероприятий, связанных с образованием новых прокуратур в системе прокуратуры России, займутся специально образованные комиссии.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил, что вошедшие в состав РФ территории получат телефонный код +7. Вместе с тем он добавил, что для присоединенных территорий по доступности мультиплексов и радиоканалов ставится почти такой же норматив, как и для всей страны.

Напомним, 30 сентября в Кремле прошла торжественная церемония, во время которой президент подписал с главами Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей договоры о включении их в состав Российской Федерации. Ранее в этих регионах состоялись референдумы, жители регионов поддержали присоединение к России большинством голосов.

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