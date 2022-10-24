Вице-премьер Чернышенко сообщил, что вошедшие в состав РФ территории получат телефонный код +7

Вместе с тем политик добавил, что для присоединенных территорий по доступности мультиплексов и радиоканалов ставится почти такой же норматив, как и для всей страны.

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Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко сообщил, что новые территории, вошедшие в состав государства, получат телефонный код +7. Об этом вице-премьер проинформировал в ходе доклада президенту России Владимиру Путину.

«Мы работаем по вашему поручению по воссоединенным территориям. Мы выделили емкости под цифру +7 для телефонных номеров. ВГТРК открывает там свои отделения», - отметил Чернышенко.

Вместе с тем политик добавил, что для присоединенных территорий по доступности мультиплексов и радиоканалов ставится почти такой же норматив, как и для всей страны.

Напомним, 30 сентября в Кремле прошла торжественная церемония, во время которой президент подписал с главами ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей договоры о включении их в состав России. Ранее там состоялись референдумы, жители регионов поддержали присоединение к РФ большинством голосов.