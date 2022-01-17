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Миссия завершена: как идет возвращение российских миротворцев из Казахстана на родину

Валентин Гвоздев
18:18 17.01.2022
Личный состав и военную технику из Алма-Аты перебрасывают самолетами Ил-76.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На аэродром Восточный в Ульяновской области прибывают российские десантники после успешного выполнения миротворческих задач в Казахстане. Личный состав и военную технику из Алма-Аты перебрасывают транспортными самолетами. Сразу по прибытии миротворцы проходят экспресс-тестирование на коронавирус, а вся техника - специальную обработку. После разгрузки личный состав совершит марш в пункт постоянной дислокации.

Тяжелый военно-транспортный Ан-124 берет разбег и с невероятной для его габаритов легкостью отрывается от земли. Затем крылатый исполин берет курс на подмосковный аэродром Чкаловский. Следом в небо уходят один за одним еще 17 бортов военно-транспортной авиации. Интенсивность работы российских экипажей такая, что взлетная полоса, как говорится, не успевает остыть.

В аэропорту Алма-Аты с каждым днем становится все меньше военных самолетов и все больше самолетов гражданских. Российский контингент, самый многочисленный из числа объединенных миротворческих сил ОДКБ, практически завершил передачу охраняемых объектов казахской стороне и поэтапно возвращается домой.

Для бойцов 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады выполнение миротворческих задач не в новинку, а напротив - это одно из их основных направлений. В Казахстане ульяновские десантники отвечали за безопасность аэропорта Алма-Аты. Теперь и этот стратегически важный объект передан казахской стороне, можно возвращаться домой.

К погрузке техники приступила и 45-я отдельная бригада специального назначения Воздушно-десантных войск. Масштабная операция по возвращению миротворческого контингента выходит на финишную прямую.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Кирилл Ховрин

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