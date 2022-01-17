Самолеты с российскими миротворцами прибыли в Ульяновскую область из Казахстана

На аэродроме Восточный в Ульяновской области успешно приземлились самолеты ВКС РФ, которые вывозили российских миротворцев из Казахстана. Об этом сообщили в Минобороны РФ 17 января.

Десантников встретят в торжественной обстановке командование, родные и близкие. Перед вылетом военнослужащие погрузили технику в военно-транспортные самолеты Ил-76.

Ранее сообщалось, что 14 самолетов ВТА ВКС РФ с российскими миротворцами вернулись на аэродром Чкаловский в Московской области.

Ил-76 создан для перевозки десанта, техники и других задач. Разработан в ОКБ Ильюшина по проекту и под руководством академика Генриха Новожилова.

На базе самолета создано много модификаций, в том числе противопожарный Ил-76М, который может быть в короткие сроки переоборудован в грузовую машину; самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50; топливозаправщик Ил-78; медицинский Ил-76МД «Скальпель», на борту которого находятся три медицинских модуля, выполняющие функции предоперационной, операционной и палаты интенсивной терапии; Ил-76МДК «Космос» для тренировок космонавтов в условиях искусственной невесомости; летающая лаборатория Ил-76ЛЛ для отработки и испытания авиационных двигателей.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов