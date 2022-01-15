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Из Алма-Аты на Чкаловский и Северный: как прошло возвращение домой российских миротворцев ОДКБ

Алексей Алексеев
Константин Исаев
20:17 15.01.2022
Уже 17 самолетов с российскими миротворцами ОДКБ на борту вернулись из Казахстана.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Из Казахстана в Россию сегодня прибыли 17 военно-транспортных самолетов. Они доставили в Московскую и Ивановскую области наших миротворцев и технику. Всю последнюю неделю военнослужащие охраняли стратегические объекты республики.

Три тяжеловеса ВТА ВКС России Ан-124 «Руслан» четыре ИЛ-76 доставили из Казахстана подразделения ВДВ, которые выполняли миротворческую миссию в союзной республике. На родине десантников встретили под звуки военного оркестра. Подразделения миротворческих сил выполнили поставленную задачу на 100%

«Занимались охраной штаба ОДКБ миротворческих сил. В связи с коллективной работой сил ОДКБ данная операция была проведена в очень быстрые сроки…Все задачи, что стояли перед ВДВ, выполнили точно и в срок… приняли хорошо, только хорошее ощущение осталось от мирного населения», - поделился впечатлениями от работы в Казахстане командир роты охраны Евгений Володин.

Задачей десантников была охрана жизненно важных объектов республики. И это позволило казахстанским силовикам высвободить силы и восстановить конституционный порядок в стране.

Беспорядки в Казахстане развивались стремительно, люди боялись выходить на улицу, но после прибытия миротворцев ситуация в стране быстро наладилась. Об этом рассказывают сами военные.

«Поначалу все пустовало, людей было мало, но потом город начал оживать, люди начали появляться. У них появился блеск в глазах, радостные лица», - указал командир отделения Евгений Ерохин.

Одновременно с прибытием транспортников в Подмосковье десять Ил-76 подразделения ВДВ доставили на аэродром «Северный» в Иваново. Прямо на летном поле десантников встречали родные.

Здесь же проходит торжественное построение. Губернатор Ивановской области поблагодарил военнослужащих за высочайший профессионализм. Переброска миротворческих сил стала одной из крупнейших операций для военно-транспортной авиации. В течение трех дней с разных аэродромов России, Армении, Белоруссии и Таджикистана в Казахстан доставили больше двух тысяч человек и десятки единиц военной техники, в том числе комплексы управления и связи, новейшие БМД и бронеавтомобили «Тайфуны» и «Тигры».

Миссия миротворцев выполнена, операция по возвращению российского контингента продлится до 19 января.

В Алма-Ате также столкнулись с непростой задачей - погрузить тысячи тонн техники на самолеты Минобороны. Для ВКС это одна из самых масштабных операций по переброске войск. И, без преувеличения, уникальный опыт использования возможностей гражданского аэропорта в военных целях.

Специалистам удалось разместить на взлетно-посадочных полосах воздушной гавани Алма-Аты одновременно 20 военно-транспортных гигантов. Сейчас задача - грамотно организовать возвращение, чтобы в кратчайшие сроки освободить аэропорт для гражданской авиации.

Материал подготовили Анна Берестовая и Игорь Крондо

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