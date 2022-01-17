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Вернувшимся из Казахстана бойцам ВДВ устроили торжественную встречу под Ульяновском

18:06 17.01.2022
Командир Ульяновского соединения ВДВ полковник Сергей Карасев поблагодарил военнослужащих за профессионализм при выполнении поставленных задач. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Аэродром Восточный стал местом проведения торжественной церемонии встречи российских десантников. Они вернулись из Казахстана, где выполняли задачи в качестве миротворцев ОДКБ. 

С успешным завершением миротворческой миссии десантников поздравил командир Ульяновского соединения ВДВ полковник Сергей Карасев. Он поблагодарил военнослужащих за профессионализм при выполнении поставленных задач. 

В мероприятии принимали участи и члены семей военнослужащих, а также ветераны Воздушно-десантных войск. Вернувшиеся домой миротворцы были поздравлены и музыкальными номерами творческих коллективов. 

Когда торжественный митинг завершился, бойцы разгрузили технику и приступили к подготовке марша в пункт постоянной дислокации. 

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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