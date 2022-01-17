Вернувшимся из Казахстана бойцам ВДВ устроили торжественную встречу под Ульяновском

Аэродром Восточный стал местом проведения торжественной церемонии встречи российских десантников. Они вернулись из Казахстана, где выполняли задачи в качестве миротворцев ОДКБ.

С успешным завершением миротворческой миссии десантников поздравил командир Ульяновского соединения ВДВ полковник Сергей Карасев. Он поблагодарил военнослужащих за профессионализм при выполнении поставленных задач.

В мероприятии принимали участи и члены семей военнослужащих, а также ветераны Воздушно-десантных войск. Вернувшиеся домой миротворцы были поздравлены и музыкальными номерами творческих коллективов.

Когда торжественный митинг завершился, бойцы разгрузили технику и приступили к подготовке марша в пункт постоянной дислокации.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов