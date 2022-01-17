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Домой, в Ульяновск: кадры погрузки и вылета самолетов с миротворцами ОДКБ из Казахстана

12:29 17.01.2022
Самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России доставят личный состав и технику подразделений Ульяновского соединения ВДВ.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Российские миротворцы из состава сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане вместе с военной техникой вылетели из Алма-Аты в Ульяновскую область.

«Звезда» публикует кадры погрузки военной техники, которая осуществлялась в темное время суток, а также вылета военно-транспортных Ил-76.

В Минобороны уточнили, что самолеты прибудут на аэродром Восточный, где их встретят командование, родные и близкие. После торжественной церемонии пройдет разгрузка техники, и военнослужащие отправятся в пункт постоянной дислокации.

Ранее сообщалось, что 14 самолетов ВТА ВКС РФ с российскими миротворцами вернулись на аэродром Чкаловский в Московской области.

Ил-76 создан для перевозки десанта, техники и других задач. Разработан в ОКБ Ильюшина по проекту и под руководством академика Генриха Новожилова.

На базе самолета создано много модификаций, в том числе противопожарный Ил-76М, который может быть в короткие сроки переоборудован в грузовую машину; самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50; топливозаправщик Ил-78; медицинский Ил-76МД «Скальпель», на борту которого находятся три медицинских модуля, выполняющие функции предоперационной, операционной и палаты интенсивной терапии; Ил-76МДК «Космос» для тренировок космонавтов в условиях искусственной невесомости; летающая лаборатория Ил-76ЛЛ для отработки и испытания авиационных двигателей.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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