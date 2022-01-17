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В Центре политинформации назвали развитие ВПК «действенным методом убеждения» Запада

Егор Левин
17:52 17.01.2022
Алексей Мухин озвучил доходчивый, по его мнению, способ донести западным партнерам несостоятельность их позиции по переговорам с Россией.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Florian Gaertner, imago, Globallookpress
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Недопонимания, имеющие место в отношениях России и Запада, нашли свое отражение в обсуждении вопроса гарантий безопасности, о которых все последнее время неустанно твердит российская сторона. Переговоры завершены, но Госдеп и западные СМИ делают вид, что гарантии и расширение НАТО в ходе них не обсуждались. Окончательный письменный ответ США вскоре дадут, но переговоры в Брюсселе дали понять, что гладко обсуждение может не закончиться.

Предложения России попытались разбить на отдельные технические аспекты, поэтому РФ приходится использовать уже более серьезную риторику, указывая западному оппоненту на несостоятельность его позиции. Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин пояснил программе «Специальный репортаж» на телеканале «Звезда», как именно это можно осуществлять.

«Мы подошли к финалу, Запад - недоговороспособен. В этой связи, конечно, логично было бы перейти к более действенным методам убеждения. А более действенным методом убеждения является развитие собственного ВПК», - заявил он.

Ранее в Кремле назвали НАТО орудием конфронтации, подбирающимся к границам России. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, НАТО не создано для защиты и не является «голубем мира, стабильности и процветания». Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг после этого заявил, что вывод военных из стран, присоединившихся к альянсу после 1997 года, невозможен; он отметил, что «каждая страна выбирает свой собственный путь».

К чему могут привести переговоры России и Запада? И почему там в призывах к миру услышали барабанную дробь войны? Смотрите сегодня в программе «Специальный репортаж. Разведка боем» в 18.30 на телеканале «Звезда».

Мнение, выраженное в материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.

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