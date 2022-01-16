Генсек НАТО заявил о готовности обсуждать с Россией сокращение вооружений

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявил, что не возможен вывод военных из стран, присоединившихся к альянсу с 1997 года. Он отметил, что «каждая страна выбирает свой собственный путь - хочет она или нет быть членом такого альянса, как НАТО».

«Союзники по НАТО не могут поступиться абсолютно ключевыми принципами европейской, национальной безопасности. <...> Также мы не можем согласиться с тем, что у нас не должно быть солдат НАТО во всех странах, которые присоединились к НАТО с 1997 года», - приводит его слова РИА Новости.

Столтенберг сообщил, что в случае вывода военных из некоторых стран, те могут почувствовать себя «членами второго сорта». Он добавил, что НАТО готова обсуждать с Россией сокращение ядерных вооружений и ее обеспокоенность относительно ситуации у своих границ.

Ранее Генеральный секретарь НАТО заявлял о возможности урегулирования разногласий с Россией. Он сказал, что «возможно найти политическое решение, учитывать озабоченности России», при этом отметив, что «риск конфликта сохраняется».