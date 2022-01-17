В правительстве предложили реанимировать накопительную часть пенсии

Правительство разрабатывает проект, направленный на реанимацию накопительной части пенсии. Об этом «Звезде» рассказала член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она уточнила, что пока окончательного документа нет, обсуждаются некоторые принципиальные особенности инициативы.

«Первое и самое важное - все граждане, кто получает накопительную часть пенсии, будут ее получать, то есть государство от нее не отказывается, и от своих обязательство не сможет оказаться ни один из негосударственных пенсионных фондов», - пояснила депутат.

Она добавила, что в рамках накопительной части пенсии предполагается страхование накоплений граждан в сумме до 1,4 миллиона рублей. Кроме того, идет обсуждение вопроса об освобождении отчислений от налогов.

«1,4 миллиона рублей - накопления по типу вкладов граждан будут страховаться. Чем бы ни занимался НПФ, эта часть застрахована. Предполагается, что до шести процентов от доходов граждан будут не входить в систему налогообложения по налогам на НДФЛ при условии, что гражданин направляет эти свои доходы или часть заработной платы на пенсионное обеспечение в части его накопительной составляющей», - добавила Бессараб.

По ее словам, также ведутся разговоры об участии государства и работодателей в отчислениях на накопительную пенсию граждан.

Депутат добавила, что ориентировочно законопроект попадет в правительство до конца 2022 года.