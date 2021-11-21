В России изменится порядок выплаты пенсий

В России с 1 января 2022 года вступят в силу новые правила выплаты пенсий и контроля за их начислением, которые ранее утвердил Минтруд. Теперь выплачивать и доставлять пенсионные выплаты на территории, где введен режим ЧС (независимо от его характера), смогут раньше. Граждане при этом должны будут написать соответствующее заявление и передать его в Пенсионный фонд.

У пожилых россиян появится возможность вносить уточнения в заявление о доставке пенсии: например, человек, изъявивший желание получать деньги через почту, сможет указать информацию о перечислении не полученной им в текущем месяце суммы на свои банковские реквизиты.

Одним из основных пунктов новых правил станет освобождение от удержаний из пенсий пожилых людей, пишет «Парламентская газета» .

Также пенсию умершего смогут получить его наследники. Для этого будет нужно направить заявление в Пенсионный фонд РФ.

Кроме того, граждане, которые получали выплаты из негосударственных ПФ, прекративших свою деятельность, все равно получат накопительную часть пенсии.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве рассказала, какой средний размер будет у страховой пенсии по старости в 2022 году.