Удержание, доставка и перевод накопительной части: что изменится в порядке выплаты пенсий

С 1 января 2022 года в России в силу вступят новые правила выплаты пенсий, а также контроля за их начислением.

Так, по новым правилам на территориях, где введен режим ЧС, можно будет выплачивать пенсию раньше текущего месяца. Также в заявлении о доставке пенсии человек, сможет указать информацию о перечислении не полученной им в настоящем месяце выплаты на свой банковский счет.

Обновления коснуться и удержаний из установленной пенсии. Их будут производить в том случае, если раньше выплаты были больше, чем положены человеку. При этом размер удержаний пенсионер сможет определить сам, сообщает «Парламентская газета».

Кроме того, если гражданин выбрал для доставки пенсии компанию, с которой у территориального органа ПФР не заключен договор, рассмотрение заявления будет приостановлено до заключения необходимого соглашения. Однако этот срок не будет превышать трех месяцев.

Если законным представителем пенсионера является учреждение, в котором он проживает, то доставку средств можно осуществлять через перевод выплат на счет этой организации.

Помимо этого, гражданин, получающий накопительную пенсию в негосударственном фонде, который прекратил свою деятельность, может обратиться с заявлением о перечислении этих средств в территориальный орган ПФР по своему выбору. Выплаты начнутся с первого числа месяца, следующего за тем, когда негосударственным пенсионным фондом было произведено последнее перечисление.

Одним из важнейших пунктов является освобождение от удержаний у пенсионеров, признанных банкротами. Об этом изданию рассказала член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Сейчас из пенсии пенсионеров по судебным листам могут производиться держания. В случае признания пенсионера банкротом, эти держания должны будут немедленно прекратить», — отметила парламентарий.

По ее словам такая норма является особенно актуальной в настоящее время, когда многие пенсионера под влиянием рекламы или мошенников берут кредиты и микрозаймы.