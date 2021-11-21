Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Удержание, доставка и перевод накопительной части: что изменится в порядке выплаты пенсий

Майя Мусиенко
11:27 21.11.2021
Одним из самых актуальных нововведений стало освобождение от удержаний пенсионеров, признанных банкротами.
Удержание, доставка и перевод накопительной части: что изменится в порядке выплаты пенсий
© Фото: Nikolay Gyngazov, GlobalLookPress
Читайте нас на:

С 1 января 2022 года в России в силу вступят новые правила выплаты пенсий, а также контроля за их начислением.

Так, по новым правилам на территориях, где введен режим ЧС, можно будет выплачивать пенсию раньше текущего месяца. Также в заявлении о доставке пенсии человек, сможет указать информацию о перечислении не полученной им в настоящем месяце выплаты на свой банковский счет.

Обновления коснуться и удержаний из установленной пенсии. Их будут производить в том случае, если раньше выплаты были больше, чем положены человеку. При этом размер удержаний пенсионер сможет определить сам, сообщает «Парламентская газета».

Кроме того, если гражданин выбрал для доставки пенсии компанию, с которой у территориального органа ПФР не заключен договор, рассмотрение заявления будет приостановлено до заключения необходимого соглашения. Однако этот срок не будет превышать трех месяцев.

Если законным представителем пенсионера является учреждение, в котором он проживает, то доставку средств можно осуществлять через перевод выплат на счет этой организации.

Помимо этого, гражданин, получающий накопительную пенсию в негосударственном фонде, который прекратил свою деятельность, может обратиться с заявлением о перечислении этих средств в территориальный орган ПФР по своему выбору. Выплаты начнутся с первого числа месяца, следующего за тем, когда негосударственным пенсионным фондом было произведено последнее перечисление.

Одним из важнейших пунктов является освобождение от удержаний у пенсионеров, признанных банкротами. Об этом изданию рассказала член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Сейчас из пенсии пенсионеров по судебным листам могут производиться держания. В случае признания пенсионера банкротом, эти держания должны будут немедленно прекратить», — отметила парламентарий.

По ее словам такая норма является особенно актуальной в настоящее время, когда многие пенсионера под влиянием рекламы или мошенников берут кредиты и микрозаймы.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:27 В стране и мире
Удержание, доставка и перевод накопительной части: что изменится в порядке выплаты пенсий
10:11 В стране и мире
Видео
Специалисты объяснили схожесть ворот тоннеля на БАМе и ракет-носителей «Ангара»
09:11 В стране и мире
Собянин сообщил о двукратном снижении числа мигрантов на стройках Москвы
07:24 В стране и мире
Американский генерал заявил, что в гиперзвуковые технологии США уступают российским
07:19 В стране и мире
Ракету «Союз-2.1б» доставили на стартовый комплекс пусковой площадки Байконура
Популярное
Названы три продлевающие жизнь привычки
Шеф-повар объяснил, как отличить сыр с пальмовым маслом
Автоблогер выложил в соцсети фото за час до гибели в ДТП в Москве
Названа добавка, которая повышает риск развития рака на 91%
Мясников перечислил провоцирующие тромбоз продукты
В Китае рассказали, как онкология связана с мытьем посуды
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.