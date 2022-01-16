Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Ограбили на 100 млн рублей: СМИ сообщили о нападении на вдову Градского

Иван Линдеманн
22:05 16.01.2022
Злоумышленники сымитировали ДТП на трассе. Когда женщина вышла из автомобиля, туда сели трое мужчин. Они заставили Марину Коташенко вернуться домой, где и забрали деньги.
Ограбили на 100 млн рублей: СМИ сообщили о нападении на вдову Градского
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости
Читайте нас на:

На вдову певца Александра Градского совершено разбойное нападение. Сообщается, что у Марины Коташенко похитили 100 миллионов рублей.

Как отмечает ТАСС со ссылкой на источник, злоумышленники сымитировали ДТП на трассе. Когда женщина вышла из автомобиля, туда сели трое мужчин. Они заставили Коташенко вернуться домой, где и забрали деньги.

По неподтвержденной информации, грабители были вооружены. Сразу после случившегося женщина обратилась в полицию.

Напомним, что Коташенко состояла в отношениях с Градским с 2003 года. За месяц до смерти певца пара поженилась. Градского не стало 28 ноября 2021 года. Она умер на 73-м году жизни.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:10 В стране и мире
Глава делегации РФ на переговорах в Вене раскрыл детали блокировки страницы в Facebook
19:13 В стране и мире
Песков рассказал, почему РФ считает необходимым держать войска рядом с Украиной
21:16 В стране и мире
Видео
«Сплошной шок и никакой терапии»: с чем столкнулась Россия в 1992 году после либерализации цен
18:52 В стране и мире
Песков предупредил о постепенном вторжении НАТО на Украину
19:54 В стране и мире
статья
Менее смертелен, но более коварен: как в России готовятся дать отпор омикрон-штамму COVID-19
Популярное
Названа причина сердечного приступа у Михаила Зеленского
Мясников предупредил о последствиях чрезмерного потребления молока
Видео
Сломал снеговика и был наказан: что известно о побеге ребенка из детсада в Подмосковье
Видео
Снова жив: в Манеже в интерактивной форме расскажут о жизни Виктора Цоя
Видео
Опубликованы кадры первого полета изготовленного с нуля стратегического ракетоносца Ту-160М
Врач назвал способ восстановления печени после праздников
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.