Ограбили на 100 млн рублей: СМИ сообщили о нападении на вдову Градского

На вдову певца Александра Градского совершено разбойное нападение. Сообщается, что у Марины Коташенко похитили 100 миллионов рублей.

Как отмечает ТАСС со ссылкой на источник, злоумышленники сымитировали ДТП на трассе. Когда женщина вышла из автомобиля, туда сели трое мужчин. Они заставили Коташенко вернуться домой, где и забрали деньги.

По неподтвержденной информации, грабители были вооружены. Сразу после случившегося женщина обратилась в полицию.

Напомним, что Коташенко состояла в отношениях с Градским с 2003 года. За месяц до смерти певца пара поженилась. Градского не стало 28 ноября 2021 года. Она умер на 73-м году жизни.