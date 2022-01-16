СМИ раскрыли подробности разбойного нападения на вдову Градского

Трое неизвестных лиц намеренно спровоцировали ДТП с машиной вдовы музыканта Александра Градского - Мариной Коташенко. Инцидент произошел на Центральной кольцевой автомобильной дороге в Московской области.

Согласно имеющейся информации, после остановки транспортного средства к женщине в автомобиль подсели с оружием, после чего заставили ее вернуться домой. Там злоумышленники забрали принадлежащие Коташенко деньги. Соответствующие сведения сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее стало известно, что у вдовы знаменитого российского исполнителя Градского похитили 100 миллионов рублей. Средства были получены путем разбойного нападения.