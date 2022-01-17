«Газпром» не забронировал допмощности для транзита газа через Польшу и Украину

Компания «Газпром» не стала бронировать мощности газопровода «Ямал - Европа» для транзита топлива через Польшу в феврале. Также не возникла потребность в дополнительных мощностях украинской газотранспортной системы. Такие выводы можно сделать на основе данных платформ GSA Platform и RBP.

В понедельник, 17 января, через GSA Platform предлагалось забронировать 89,1 миллиона кубометров газа в сутки на участке в Польше, но российская компания не стала ничего бронировать. По сведениям венгерской площадки RBP, «Газпром» не стал задействовать дополнительную мощность ГТС Украины на границе с РФ, всего предлагалось забронировать 9,8 миллиона кубометров в сутки, однако по итогам завершившегося в 14.00 мск аукциона предложения остались невостребованными.

«Ямал - Европа» и ГТС Украины, как и газопровод «Северный поток», являются главными маршрутами поставок российского трубопроводного газа в Европу.