В стране и мире Токаев освободил от должности своего спецпредставителя на комплексе «Байконур» Елизавета Потейчук По данным пресс-службы президента Казахстана, с должности снят Серик Сулейменов. © Фото: Roscosmos, Globallookpress Читайте нас на: Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев снял с должности сегодня, 17 января, своего специального представителя на комплексе «Байконур» Серика Сулейменова. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства. «Распоряжением Главы государства Сулейменов Серик Жусипович освобожден от должности специального представителя Президента Республики Казахстан на комплексе “Байконур”», - говорится в тексте сообщения. Ранее Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении нового правительства Казахстана. В документе сказано, что свои посты сохранили министр иностранных дел Тлеуберди Мухтар, министр обороны Бектанов Мурат и министр внутренних дел Тургумбаев Ерлан. Кроме того, глава республики дал восемь месяцев на то, чтобы восстановить Алма-Ату после прошедшей в городе волны массовых беспорядков. Более того, по его словам, миссия миротворцев ОДКБ в стране оказалась очень успешной, так как она позволила стабилизировать обстановку. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика