14 самолетов ВТА ВКС РФ с российскими миротворцами вернулись из Казахстана

Самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС РФ с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ возвращаются из Казахстана на аэродром Чкаловский. Вернувшаяся часть состоит из 14 бортов.

На аэродроме военнослужащие ВДВ осуществили разгрузку вооружения, техники и имущества. Далее они совершат марш в пункт постоянной дислокации.

Ил-76 ВТА ВКС России также доставят личный состав и технику подразделений ВДВ, выполнивших задачи в составе коллективных миротворческих сил, на аэродром «Восточный» в Ульяновской области. Возвращение всех миротворцев в пункты постоянной дислокации планируется завершить не позднее 19 января.

Ранее из Казахстана в РФ прибыли еще 17 военно-транспортных самолетов. Они также доставили в Московскую и Ивановскую области миротворцев и технику. На родине десантников встретили под звуки военного оркестра.

Материал подготовили Егор Левин и Николай Баранов