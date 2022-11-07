$2,5 миллиона в час: в США рассказали, сколько стоит помощь Украине

Бывший советник Трампа пояснил, что американцы выделяют властям в Киеве в два раза больше средств, чем все государства Европы, вместе взятые.

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Всесторонняя помощь, предоставляемая Украине Соединенными Штатами, оценивается в 2,5 миллиона долларов ежечасно. Как отмечено, в основном это деньги налогоплательщиков США, которые утекают безотчетно.

Об этом рассказал в интервью одному из изданий американский генерал-лейтенант в отставке, экс-советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джозеф Кит Келлог.

«Это деньги американских налогоплательщиков. И опять-таки без какой-либо подотчетности», - приводят его слова «Известия».

Келлог добавил, что, по информации Кильского института мировой экономики, американцы выделяют киевским властям в два раза больше средств, чем все государства Европы, вместе взятые.

Ранее, 4 ноября, советник главы США по нацбезопасности Джейк Салливан приехал в Киев и встретился с военным руководством - украинским лидером Владимиром Зеленским, руководителем его офиса Андреем Ермаком и главой Минобороны страны Алексеем Резниковым. Он объявил о дополнительном пакете помощи Украине в области безопасности на сумму 400 миллионов долларов.

До этого Нидерланды заявили о намерении поставить Украине тяжелую военную технику на 120 миллионов евро. Около трети суммы предназначено для танков Т-72.