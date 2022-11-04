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Советник главы США по нацбезопасности приехал в Киев и встретился с военным руководством

Максим Крюков
23:26 04.11.2022
Джейк Салливан объявил о дополнительном пакете помощи Украине в области безопасности на сумму 400 миллионов долларов.
Советник главы США по нацбезопасности приехал в Киев и встретился с военным руководством
© Фото: president.gov.ua
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Советник президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джейк Салливан встретился в Киеве с украинским лидером Владимиром Зеленским, руководителем его офиса Андреем Ермаком и главой Минобороны страны Алексеем Резниковым. Об этом сообщает Белый дом.

Отмечается, что Салливан провел эту встречу, «чтобы подтвердить непоколебимую поддержку народа Украины со стороны США в защите его суверенитета».

«Салливан объявил о дополнительном пакете помощи в области безопасности на сумму 400 миллионов долларов», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте администрации американского президента.

Пакет военной помощи Киеву включает в себя модернизированные танки Т-72, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и модернизацию 250 ракет класса «земля-воздух» HAWK. Также советник Джо Байдена подтвердил, что Штаты продолжат оказывать экономическую и гуманитарную помощь Украине.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что участники «Большой семерки» сконцентрировались на помощи Украине и отодвинули в сторону многие другие задачи. Она утверждает, что на протяжении последних месяцев участники встреч стран G7 уделяли самое пристальное внимание теме помощи украинцам

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