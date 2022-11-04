Нидерланды поставят Украине тяжелую военную технику на 120 млн евро

Почти треть суммы предназначена для танков Т-72.

© Фото: РИА Новости

Нидерланды предоставят Украине новый пакет военной помощи на сумму 120 миллионов евро, который включает в себя танки и прочее вооружение. Об этом сегодня заявили в Министерстве обороны страны.

«Общая стоимость пакета составляет 120 млн евро, из которых 45 млн евро предназначены для танков Т-72», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте оборонного ведомства.

Предполагается, что Украине поставят 90 модернизированных и отремонтированных танков из Чехии. Часть тяжелой военной техники доставят уже в следующем месяце.

Напомним, раннее стало известно, что на территории Великобритании в подготовке украинских боевиков принимают участие около девяноста нидерландских военных.