Онколог объяснил, могут ли мобильники вызвать рак головного мозга

Новое масштабное исследование не обнаружило связи между использованием мобильных телефонов и ростом риска развития опухолей головного мозга у молодых людей. Научную работу провели сотрудники Барселонского института глобального здравоохранения при участии специалистов 14 странах мира. Результаты опубликованы в журнале Environment International.

Ученые отслеживали, как воздействие электромагнитных полей (ЭМП) от беспроводных устройств (мобильных и стационарных) влияет на опухоли головного мозга у молодых людей. В итоге не было обнаружено никакой причинно-следственной связи между онкологией данного типа и использованием устройствами радиочастотных (РЧ) и крайне низкочастотных (СНЧ) электромагнитных полей.

Проанализировать удалось данные почти 900 молодых людей в возрасте от 10 до 24 лет с новообразованиями головного мозга, большинство опухолей были нейроэпителиального типа и относились к глиомам, что стало самым большим исследованием опухолей головного мозга у молодых людей. При этом ученые признали, что пока числа пациентов все равно недостаточно, чтобы оценить все возможные воздействия.

Заместитель директора по научной и образовательной работе НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Кирилл Киргизов, комментируя работу, обратил внимание на ее актуальность. Как пояснил эксперт в беседе со «Звездой», на сегодняшний день до сих пор многие люди верят в связь между использованием мобильников и развитием рака, что антинаучно.

«От телефонов и прочего не бывают, тем более, все злокачественные образования у детей, что головного мозга, что других органов и систем практически не зависят от факторов окружающей среды, это так называемые эмбриональные опухоли, у них совершенно другие причины развития», - сказал специалист.

Телефоны, конечно, не надо ребенку с месячного возраста давать, но они никаким образом не влияют на развитие опухолей головного мозга, заверил Киргизов.