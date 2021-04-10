Физик рассказал, можно ли спать рядом со смартфоном

В современном мире человека постоянно окружают различные источники излучения, однако мобильные телефоны не являются самыми опасными из них. Об этом заявил китайский физик-инженер Шан Чжинань в мессенджере WeChat. Он утверждает, что в данный момент нет подтверждения взаимосвязи излучения от смартфонов и развитием онкологических заболеваний.

В публикации отмечается: в соответствии с классификацией канцерогенов Международного агентства по изучению рака электромагнитное излучение входит в категории 2B и 3, что соответствует показателям маринованных огурцов и кофе.

Шан рассказал, что излучение мобильника зависит по большей части от состояния устройства, и во время разговора или передачи данных, что не происходит в ночное время, когда телефон лежит на подушке. Физик посоветовал использовать наушники при продолжительных телефонных разговорах и для уменьшения негативного влияния излучения.