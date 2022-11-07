МО РФ: 155-я бригада морской пехоты ТОФ эффективно наступает на Угледарском направлении

Отмечается, что за счет грамотных действий командиров подразделений потери морской пехоты на эти 10 суток не превышают 1% боевого состава, а также 7% ранеными.

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В Минобороны опровергли заявления некоторых отечественных блогеров, которые были сделаны якобы от имени бойцов 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота о «высоких бесполезных потерях в людях и технике». Текст заявления российского оборонного ведомства приводит РИА Новости.

«Подразделения 155-й бригады морской пехоты ТОФ более 10 суток ведут эффективные наступательные действия на Угледарском направлении. Продвижение вперед в полосе ответственности бригады составляет до пяти километров в глубину оборонительных позиций», - говорится в сообщении.

Отмечается, что за счет грамотных действий командиров подразделений потери морской пехоты на эти 10 суток не превышают 1% боевого состава, а также 7% ранеными. При этом значительная часть последних уже вернулась в строй.

Также в Минобороны России сообщили о провале украинских попыток наступления на трех направлениях.

Ранее МО РФ показало кадры боевой работы «Буков» в зоне спецоперации.