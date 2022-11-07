В Минобороны России сообщили о провале украинских попыток наступления на трех направлениях

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Вооруженные силы РФ за сутки отбили попытки атак противника на Купянском, Краснолиманском и Николаево-Криворожском направлениях, заявил на брифинге 7 ноября официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«На Купянском направлении противник силами двух батальонных тактических групп, усиленных иностранными наемниками, в течение суток вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Нижняя Дуванка и Сватово Луганской Народной Республики. Ударами армейской авиации, огнем артиллерии и активными действиями российских войск наступление противника было остановлено», - сказал он.

Представитель российского оборонного ведомства перечислил потери украинской стороны в живой силе и военной технике. Так, по словам Конашенкова, только на Купянском направлении потери противника в личном составе составили до 100 человек. Также уничтожены два украинских танка, пять боевых бронированных машин и пять пикапов.

На Краснолиманском направлении ВС РФ тоже успешно отразили все попытки наступления неприятеля. Безвозвратные потери противника в личном составе превысили 120 человек, санитарные - до 130 человек. Конашенков рассказал и об отражении наступления в Херсонской области на Николаево-Криворожском направлении, в ходе которого уничтожено более 110 украинских боевиков.

В новой сводке о проведении спецоперации на Украине говорится и о работе российских сил ПВО. Так, в районе Новой Каменки в Херсонской области сбит украинский вертолет Ми-8. Кроме того, за сутки уничтожены шесть украинских беспилотников, перехвачены 14 снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха».

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов