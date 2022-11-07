Армия Минобороны России показало кадры боевой работы «Буков» в зоне спецоперации Совместно работающие на различном удалении ЗРК создают эшелонированную зону ПВО и максимально сокращают эффективность вражеских ударов с воздуха. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Российское оборонное ведомство показало видео с совместной боевой работой зенитных ракетных комплексов «Бук-М2» и «Бук-М3» ЦВО в зоне спецоперации. «Расчеты зенитных комплексов объединены в единую огневую систему и действуют в зависимости от типа и дальности воздушного объекта противника. Пусковые установки ЗРК "Бук-М2" поражают самолеты, вертолеты и снаряды реактивных систем залпового огня HIMARS на удалении около 40 километров. Комплексы "Бук-М3" обеспечивают обнаружение и уничтожение средств воздушного нападения противника на дальних подступах к охраняемым объектам», - говорится в сообщении. Совместно работающие на различном удалении ЗРК создают эшелонированную зону ПВО и максимально сокращают эффективность вражеских ударов с воздуха. Как уточнили в Минобороны России, в ходе боевого дежурства расчеты «Буков» Центрального военного округа обнаруживают, сопровождают и уничтожают сотни летательных аппаратов. Они надежно прикрывают позиции российских войск и важнейшие объекты новых регионов России. Ранее командир экипажа вертолета Ка-52 рассказал, по каким целям работают «Аллигаторы» в зоне спецоперации. Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика