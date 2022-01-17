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От первого лица: кадры прыжков тульских десантников и приземления на заснеженное поле

14:23 17.01.2022
Самолеты поднимались в воздух с аэродрома Клоково под Тулой. После приземления подразделения отработали захват объектов условного противника и выход на указанный рубеж для выполнения дальнейших задач.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Высота 600 метров - телеканал «Звезда» публикует кадры первых прыжков тульских десантников в 2022 году. 

Всего гвардейцы «крылатой пехоты» совершили более 400 прыжков с парашютом. Самолеты поднимались в воздух с аэродрома Клоково под Тулой.

После приземления подразделения отработали захват объектов условного противника и выход на указанный рубеж для выполнения дальнейших задач.

Ранее «Звезда» публиковала кадры масштабных учений ВДВ на крымском полигоне Опук - тогда десантники отрабатывали проверенные приемы ведения боевых действий и проводили эксперименты с приемами новыми.

Также ранее публиковались кадры масштабных прыжков под Костромой. На борт Ил-76МД зашли сразу 300 десантников.

Прежде чем сделать шаг в небо, бойцы прошли подготовку на специальном комплексе.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Кирилл Ховрин

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