Бойцы ВДВ опробовали в деле новую технику и приемы на крымском полигоне Опук

Десантировать 500-килограммовую платформу с высоты нескольких километров. Да так, чтобы не промахнуться мимо заданной для приземления точки. Это лишь одна из задач, которая стояла перед командирами частей ВДВ, прибывшими на учения в Крым со всей страны. Кроме испытаний новейшего вооружения, десантники отработали взаимодействие с другими соединениями - тяжелой бронетехникой, авиацией и с теми, кто наводит мосты.

Десантные войска появляются внезапно. Действуют стремительно. Настолько, что даже камера не всегда поспевает за взрывами в разных точках полигона.

Между залпами и попаданиями - десятки километров. Так работает тяжелая огнеметная система «Солнцепек». Ее боевые машины рассредоточены. Стреляют сразу из нескольких районов. А попадают - все как один - точно по «чужим» позициям. Командные пункты, места скопления техники и огневые точки противника просто сметает пламенем. Позже мобильная группа десантников под прикрытием ТОСов подключается к активным действиям.

В тумане в наступление идет батальонно-тактическая группа. Она стремится занять рубеж на фланге. Но на пути встречает сопротивление и заминированные участке. Преодолевать их помогают саперы и техника со специальными тралами. Дым от взрывов стелется над полигоном так плотно, что еще больше усиливает крымский туман.

Бронетехника не сбавляет скорости. Тактика боя меняется постоянно. Для кого-то на полном ходу. А для некоторых - даже на лету. Уникальная парашютная система в Крыму испытывается впервые. Ее особенность в том, что она управляемая. А еще в ней продуманы специальные режимы. К примеру, если включить функцию «следуй за мной» - система сама распознает и догонит десантника. И приземлится туда же, куда и он.

Или, к примеру, мост, который можно взять с собой, даже на поле боя. Легко. Хоть сам он и тяжелый - вес установки десятки тонн. Но инженерная группа знает, как доставить его туда, где необходима надежная переправа.

Состав и вооружение перспективных батальонно-тактических групп ВДВ меняется в зависимости задач, которые решают эти войска. Тактика тоже. В ходе учений на полигоне Опук отрабатывают как приемы проверенные и надежные, так и новые, в каком-то смысле даже экспериментальные. А техника после таких полевых проверок уже смело идет в войска.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Игорь Крондо