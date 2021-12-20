Три сотни десантников высадились с парашютами из Ил-76МД в небе Костромской области

Первые в новом учебном году прыжки с парашютом провели военнослужащие Ивановского соединения ВДВ.

Ответственное испытание прошло под Костромой. На борт Ил-76МД зашли сразу 300 десантников. Прежде чем сделать шаг в небо, они прошли подготовку на специальном комплексе.

Во время прыжка группа действовала быстро и слаженно. Меньше чем за пять минут все военнослужащие покинули самолет. После чего успешно приземлились на специальной площадке.

Ранее «Звезда» публиковала кадры десантирования боевых машин десанта в лучах утреннего костромского солнца на морозном воздухе - тогда доставку БМД-2 обеспечивали также самолеты Ил-76.

Ил-76 создан для перевозки десанта, техники и других задач. Разработан в ОКБ Ильюшина по проекту и под руководством академика Генриха Новожилова.

Самолет Ил-76МД-90А способен перебрасывать 60 тонн груза на расстояние до 4 000 километров. Ширина и высота кабины составляют 3,45 и 3,4 метра соответственно.

Специально созданная для Ил-76 схема шасси позволяет самолету садиться и взлетать с грунтовых полос. Может перевозить до 126 десантников.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов