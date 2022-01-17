В Кремле усомнились в необходимости обсуждать с США отношения России и Украины

Привлекать Вашингтон для обсуждения российско-украинских отношений не нужно. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Как подчеркнул представитель Кремля в ходе брифинга с журналистами, двусторонние российско-украинские отношения целиком и полностью индексированы на ход выполнения Минских договоренностей.

«Они (отношения России и Украины – прим. ред.) целиком и полностью сейчас индексированы на ход выполнения Минских договоренностей, точнее, на отсутствие хода. Не думаю, что для этого нужны США. Может быть, Киев имеет в виду какие-то другие темы, но это нам всем предстоит еще узнать», - указал Песков, комментируя возможность проведения трехстороннего саммита Россия-США-Украина.

По словам пресс-секретаря главы государства, предстоит выяснить, что «о Донбассе предлагают наши украинские оппоненты обсуждать с Россией». Песков подчеркнул, что Москва не является стороной конфликта.

Представитель Кремля добавил, что пока нельзя говорить о том, что Украина большую надежду в этом вопросе Украина возлагает на США и не считает необходимым ориентироваться на выполнение тех обязательств, которые были зафиксированы в «нормандском формате"».

Ранее глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что лидер страны предложил провести трехстороннюю встречу с американским и российским коллегами Джо Байденом и Владимиром Путиным в режиме видеоконференции.