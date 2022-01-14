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Зеленский предложил Байдену провести трехсторонние переговоры с Путиным

Андрей Аркадьев
19:54 14.01.2022
В Вашингтоне восприняли предложение с интересом, заявил глава офиса украинского президента.
Зеленский предложил Байдену провести трехсторонние переговоры с Путиным
© Фото: Volodymyr Zelensky, Globallookpress
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Президент Украины Владимир Зеленский предложил провести трехстороннюю встречу с американским и российским коллегами Джо Байденом и Владимиром Путиным в режиме видеоконференции. С соответствующим предложением глава Незалежной обратился к президенту США, заявил глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

«Президент Зеленский предложил президенту Байдену - и мы считаем, что это может иметь смысл, - организовать трехстороннюю встречу, может быть в режиме видеоконференции, между президентом Байденом, президентом Зеленским и президентом Путиным», - сказал он в ходе дискуссии в Атлантическом совете.

По его словам, в Вашингтоне восприняли предложение с интересом, сейчас Киев ожидает реакцию российской стороны.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции заявил, что Североатлантический альянс искусственно заманивает к себе ряд стран, в том числе Украину.

Глава российского внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что Москва категорически не приемлет появление НАТО у границ, по его словам - это настоящая «красная линия».

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