На Украине посчитали, что Байден не очень хорошо отнесся к Зеленскому

Выбрав неудобное для президента Владимира Зеленского время телефонных переговоров, президент США Джо Байден показал негативное отношение к своему украинскому коллеге, считает заместитель главного редактора издания «Страна.ua» Максим Минин.

«Вряд ли администрация Байдена была не в курсе, что на дворе воскресенье. Звонить другому президенту почти ночью выходного дня - это показывает отношение к Зеленскому со стороны Белого дома», - написал Минин.

Журналист отметил, что во время переговоров в Вашингтоне было четыре часа дня, тогда как в Киеве на часах уже наступило одиннадцать вечера. Он добавил, что аналогичный разговор президентов РФ и США также состоялся поздним вечером для Москвы, однако в том случае инициатором была российская сторона.

«Если продолжить увязку с беседой Путина и Байдена - то Зеленскому позвонили только через два дня после их разговора. То есть принцип "ничего об Украине без Украины" вроде и соблюли. Но как-то не очень спешно», - подчеркнул украинский журналист.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что в телефонном разговоре с президентом США они обсудили внутренние реформы и деолигархизацию на Украине, а также ситуацию в Донбассе и Минские соглашения.